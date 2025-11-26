il grande cuore della fondazione mps un milione e mezzo per i costumi

di Laura Valdesi SIENA Il cuore grande della Fondazione Mps: arriva un contributo straordinario complessivo di un milione e mezzo per il rinnovo dei costumi del corteo storico. I 500mila euro accantonati nel 2022 a tale scopo vengono erogati al Comune mentre un milione viene assegnato al Magistrato delle Contrade per far splendere le monture delle 17 Consorelle. Un bellissimo dono che arriva in prossimità dell’inizio del nuovo anno contradaiolo per Sant’Ansano. E coincide, come sottolinea il presidente della Fondazione Mps Carlo Rossi, con un momento speciale per l’ente che ha compiuto nel 2025 30 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

