Il gran finale | La città in dialogo al Teatro Petrarca

Arezzonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 21 ha preso il via l'evento conclusivo della giornata, lo spettacolo “Città in dialogo” al Teatro Petrarca di Arezzo davanti a un pubblico gremito.Durante la serata, sul palco della più prestigiosa ribalta della città, il programma prevede interventi di esperti, amministratori e protagonisti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

