il governo accelera sul premierato e il pd protesta

Il governo vuole portare il premierato a Montecitorio già a gennaio 2026. Lo rivela Repubblica, che ha spiegato come la richiesta di calendarizzazione sia stata portata in conferenza dei capigruppo. L’esecutivo, inoltre, ha chiesto di inserire il premierato nella programmazione trimestrale della Camera. Così facendo, non appena si chiuderà il lavoro in commissione, si potrà andare subito in Aula. Una scelta che è stata contestata dall’opposizione. Il Pd: «Scossone dopo le Regionali». Chiara Braga del Pd ha attaccato il governo: «Gli esiti delle elezioni regionali arrivano in Parlamento, il vero scossone è questo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

