Il governo accelera sul premierato e il Pd protesta
Il governo vuole portare il premierato a Montecitorio già a gennaio 2026. Lo rivela Repubblica, che ha spiegato come la richiesta di calendarizzazione sia stata portata in conferenza dei capigruppo. L’esecutivo, inoltre, ha chiesto di inserire il premierato nella programmazione trimestrale della Camera. Così facendo, non appena si chiuderà il lavoro in commissione, si potrà andare subito in Aula. Una scelta che è stata contestata dall’opposizione. Il Pd: «Scossone dopo le Regionali». Chiara Braga del Pd ha attaccato il governo: «Gli esiti delle elezioni regionali arrivano in Parlamento, il vero scossone è questo». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
In #Francia il dibattito sul #riarmo accelera dopo le parole del generale #Mandon e l’intervento di Emmanuel #Macron, che valuta una #levamilitare volontaria in risposta alle nuove insicurezze globali e al disimpegno degli Stati Uniti; il governo presenterà il pr - facebook.com Vai su Facebook
Il governo accelera sulla manovra. La priorità è il taglio dell’Irpef: fino a 1.400 euro in più per i ceti medi Vai su X
Premierato, il governo accelera: vuole portarlo alla Camera a gennaio - Il governo, nella conferenza dei capigruppo di Montecitorio, ha portato la richiesta di calendarizzare la riforma istituzionale in Aula a gennaio. Riporta msn.com
Accelerazione sul premierato. La maggioranza lo vuole in Aula a gennaio - Avanzata la richiesta di calendarizzazione per l'inizio dell'anno. Scrive msn.com
Il governo punta al premierato alla Camera a gennaio - Il governo, a quanto si apprende, nella conferenza dei capigruppo di Montecitorio, ha portato la richiesta di calendarizzare il premierato in Aula a gennaio. ansa.it scrive