Il Giro d’Italia ancora a Napoli sempre a via Caracciolo | si parte in Bulgaria e si risale dalla Calabria

Napoli, ancora tu. Il lungomare di via Caracciolo è tappa fissa del Giro d’Italia dal 2022. E lo dovrebbe essere anche nel 2026. Almeno secondo le indiscrezioni pubblicate da Bicisport che ha fatto le carte alla prima settimana del Giro in Italia visto che partirà dalla Bulgaria. Le anticipazioni in vista della presentazione del Giro (lunedì 1 dicembre) sono di Bicisport Giro d’Italia: Grande Partenza in Bulgaria. La Corsa Rosa, che inizierà venerdì 8 maggio per concludersi domenica 31 maggio, farà così tappa per la prima volta nel paese balcanico, replicando la formula delle tre tappe all’estero già sperimentata con l’Albania nel 2025. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Giro d’Italia ancora a Napoli, sempre a via Caracciolo: si parte in Bulgaria e si risale dalla Calabria

