Il giovedì un nuovo bellissimo film da vedere al cinema ogni settimana | Die My Love

Milanotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre a Fughe da fermo, la nostra rubrica mensile dedicata ai libri, e a Milano Live, quella riservata invece alla musica, ci è sembrato naturale proporre anche uno spazio settimanale - ispirato a un capolavoro meno conosciuto del grande maestro Dino Risi - che celebrasse la “Settima Arte”: Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

gioved236 nuovo bellissimo filmIl giovedì, un nuovo bellissimo film da vedere al cinema ogni settimana: La camera di consiglio - Oltre a Fughe da fermo, la nostra rubrica mensile dedicata ai libri, e a Milano Live, quella riservata invece alla musica, ci è sembrato naturale proporre anche uno spazio settimanale - Lo riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Gioved236 Nuovo Bellissimo Film