Il giovedì al cinema un grande film ogni settimana | Die My Love

Si sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del film che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo nostro suggerimento. Dunque, oltre a Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Contenuti che potrebbero interessarti

` Sarà "Il ritorno" di Andrej Zvjagincev, una delle pellicole più intense del nuovo cinema russo, il film in programma giovedì 27 novembre allo Spazio 77 per la rassegna autunnale di "Giovedì al cinema". Il film, Leone d'oro a Venez - facebook.com Vai su Facebook

Ariana Grande e Wicked 2: “La celebrità oscurava il mio lavoro, il cinema mi ha guarito” - In sala con la seconda parte del musical spinoff del Mago di Oz, l’artista racconta il suo personaggio e cosa ha imparato lavorando al film: “È stato come ... Segnala repubblica.it

Wicked (Film): La magia di Broadway rivive al cinema con Ariana Grande e Cynthia Erivo - Esplora il mondo di Wicked (film), il musical fantasy con Cynthia Erivo, Ariana Grande e un cast stellare. affaritaliani.it scrive

«Hallelujah, il grande cinema per la pace», la prima edizione del Film Festival a Castel Gandolfo dal 6 al 13 dicembre - Il nuovo appuntamento internazionale dedicato al cinema come strumento di dialogo, riflessione e costruzione della pace ... Come scrive msn.com