Il giornalismo incontra gli studenti | lezione al Piero della Francesca

Una lezione-evento con il giornalista e coordinatore per gli approfondimenti di Today.it, Fabrizio Gatti sul tema “La differenza tra influencer e giornalista”.Punto di partenza le 5 W del giornalismo: Who (Chi?), What (Cosa?), When(Quando?), Where (Dove?) e Why (Perché?). 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

