Il giallo del camper abbandonato sul Gran Sasso | si cerca un 44enne

Tgcom24.mediaset.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mezzo è parcheggiato da giorni nella neve vicino a un ostello di Campo Imperatore. Le ultime tracce lasciate da un uomo il 19 novembre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

il giallo del camper abbandonato sul gran sasso si cerca un 44enne

© Tgcom24.mediaset.it - Il giallo del camper abbandonato sul Gran Sasso: si cerca un 44enne

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giallo camper abbandonato granCampo imperatore, il giallo del camper nel piazzale: il proprietario scomparso da 7 giorni - Non sono solo vento e nebbia a rendere difficile inquadrare cosa succede sul Gran Sasso in queste ore: mentre condizioni di meteo avverse riducono la visibilità a Campo Imperatore, ... Secondo msn.com

Il giallo del camper abbandonato sul Gran Sasso - Un camper vuoto, fermo da alcuni giorni nel piazzale superiore di Campo Imperatore, ha fatto scattare l'allarme sul Gran Sasso. msn.com scrive

giallo camper abbandonato granIl giallo del camper da giorni fermo nella neve, il proprietario scomparso: la passeggiata coi cani e i documenti, cosa sappiamo - Non sono solo vento e nebbia a rendere difficile inquadrare cosa succede sul Gran Sasso in queste ore: mentre condizioni di meteo avverse riducono la visibilità a Campo Imperatore, ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Giallo Camper Abbandonato Gran