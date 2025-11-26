Il futuro si fa in bagno | l’ironica strategia social che ha conquistato gli Italiani
"Io ricordo ancora quando questa azienda mi propose il ruolo: la mia prima domanda fu 'Ma c'è un mercato di bagni chimici?'" - Luigi Pupo, CEO di Sebach, racconta con ironia il suo ingresso in un settore che molti considerano marginale, ma che genera 110 milioni di euro di fatturato annuo e rappresenta un tassello fondamentale dell'economia italiana. Le origini: dall'America alla Toscana. La storia di Sebach inizia quasi quarant'anni fa a Certaldo, in provincia di Firenze, quando la famiglia Dainelli, dopo un viaggio negli Stati Uniti, scopre quello che allora veniva chiamato "la latrina" - i bagni chimici utilizzati principalmente dall'esercito americano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
? “GUIDA E VIVI – Sicurezza stradale per un futuro più sicuro” arriva all’Istituto “Gobetti Volta” di Bagno a Ripoli. Il progetto punta a trasformare l’educazione stradale in un momento attivo e partecipato, capace di coinvolgere e lasciare un segno nella crescit - facebook.com Vai su Facebook
“Il futuro si fa in bagno": l’ironica strategia social che ha conquistato gli Italiani - A Money Vibez Stories la storia di Sebach, l’azienda che ha rivoluzionato un settore invisibile, raccontata dal suo CEO, Luigi Pupo ... Segnala quotidiano.net