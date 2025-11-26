Il futuro è ancora una promessa di bene? incontro con Bersani e il vescovo Cevolotto
L’Associazione Culturale di Bobbio "Pensieri e Parole", dedicata agli insegnanti Natalino Martini e Rina Carraro, celebra il suo primo compleanno domenica 30 novembre alle ore 16,30 con un incontro pubblico dal titolo "Il futuro è ancora una promessa di bene?".L’incontro vedrà la partecipazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
IL FUTURO DI STELLANTIS IN ITALIA: UNA PROMESSA O UNA STRATEGIA? Oggi a Torino, il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha celebrato l'avvio della produzione della Fiat 500 Hybrid a Mirafiori, annunciando l'assunzione di 400 nuovi dipendenti e il ritor - facebook.com Vai su Facebook
La riscoperta di Elisabetta Keller e la “sana promessa” di un futuro da pittrice milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X