Il futuro è ancora una promessa di bene? incontro con Bersani e il vescovo Cevolotto

L’Associazione Culturale di Bobbio "Pensieri e Parole", dedicata agli insegnanti Natalino Martini e Rina Carraro, celebra il suo primo compleanno domenica 30 novembre alle ore 16,30 con un incontro pubblico dal titolo "Il futuro è ancora una promessa di bene?".L’incontro vedrà la partecipazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

