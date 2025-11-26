Il futuro dell’energia si sposta dalla produzione allo storage | l’impegno di EnerGiga Italia
L'Italia sta attraversando una fase delicata per quanto riguarda l'equilibrio energetico del Paese. La domanda elettrica cresce, la produzione da fonti rinnovabili aumenta in modo significativo ma non sempre programmabile, e la rete si trova a gestire un flusso variabile che rende necessario introdurre sistemi capaci di stabilizzare e distribuire l'energia in modo più intelligente. La diffusione capillare del fotovoltaico, soprattutto in ambito residenziale e commerciale, contribuisce a una produzione sempre più abbondante nelle ore diurne, mentre le necessità di consumo si concentrano spesso in momenti diversi della giornata.
