L’Italia sta attraversando una fase delicata per quanto riguarda l’equilibrio energetico del Paese. La domanda elettrica cresce, la produzione da fonti rinnovabili aumenta in modo significativo ma non sempre programmabile, e la rete si trova a gestire un flusso variabile che rende necessario introdurre sistemi capaci di stabilizzare e distribuire l’energia in modo più intelligente. La diffusione capillare del fotovoltaico, soprattutto in ambito residenziale e commerciale, contribuisce a una produzione sempre più abbondante nelle ore diurne, mentre le necessità di consumo si concentrano spesso in momenti diversi della giornata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il futuro dell’energia si sposta dalla produzione allo storage: l’impegno di EnerGiga Italia