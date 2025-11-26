Il futuro del colosso di Agrate Landini torna tra i lavoratori St Il sindacato vuole vederci chiaro
Investimenti strategici necessari, "già da parecchio tempo". Richiesti da ancora di più. Perché in ballo c’è il futuro di St "e quello della microelettronica in Italia, che passa da Agrate e da quel che succederà nel sito di via Olivetti". A parlarne con i lavoratori il 3 dicembre sarà Maurizio Landini, segretario della Cgil. In Brianza, anche per preparare lo sciopero generale del 12 dicembre contro la manovra del governo. Non è la prima volta che viene da queste parti, il sindacalista è stato una presenza fissa nei momenti di snodo del colosso del chip, oggi alle prese con una riorganizzazione sulla quale i sindacati "vogliono vederci chiaro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
