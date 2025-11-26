Il fumo negli occhi
Il piano europeo per l’Ucraina contraddice punto per punto il piano di pace di Trump. Ma a che serve questa manfrina degli europei? Franco Cerri via email Gentile lettore, il contropiano europeo è il negativo di una foto: quel che è nero diventa bianco e quel che è bianco diventa nero. A cosa serve? A protrarre la guerra per procura ideata da Biden, utile agli europei per due (scellerati) motivi. Il primo è che il tourbillon di investimenti metterebbe in moto meccanismi come la rigenerazione della declinante industria manufatturiera in industria bellica. Vale per Germania, Francia, Uk e Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
