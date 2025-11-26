Il fotografo preso a pugni mentre stava seguendo la manifestazione contro la violenza sulle donne

26 nov 2025

Pugni in faccia e una macchinetta fotografica in frantumi. Un fotografo collaboratore dell'agenzia LaPresse è stato vittima di una brutale aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, a Torino. Il fotoreporter stava documentando la manifestazione "Non una di meno". 🔗 Leggi su Today.it

il fotografo preso a pugni mentre stava seguendo la manifestazione contro la violenza sulle donne

© Today.it - Il fotografo preso a pugni mentre stava seguendo la manifestazione contro la violenza sulle donne

