Il fotografo preso a pugni mentre stava seguendo la manifestazione contro la violenza sulle donne
Pugni in faccia e una macchinetta fotografica in frantumi. Un fotografo collaboratore dell'agenzia LaPresse è stato vittima di una brutale aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, a Torino. Il fotoreporter stava documentando la manifestazione "Non una di meno". 🔗 Leggi su Today.it
