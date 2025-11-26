Il Fossombrone ha ritrovato la giusta via
Il pomeriggio del "Bonci" consegna al Fossombrone una risposta, una scossa, un segnale di identità ritrovata. E soprattutto c’è la riconferma di Kyeremateng, che con la sua doppietta regala una vittoria fondamentale alla sua squadra. Due gol semplici solo in apparenza: un colpo di testa sul servizio di Valmori e una cavalcata che culmina con un tocco morbido che vale il raddoppio. Poi un gesto liberatorio, per lui e per la squadra, che aveva bisogno esattamente di questo: di tornare a vedere il proprio centravanti incidere come sa. Il Fossombrone si rimette così in marcia e torna nella parte centrale della graduatoria, dove il fiato è meno corto e le prospettive cambiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
