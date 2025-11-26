Arezzo, 26 novembre 2025 – Venerdì 28 novembre, alle 18.30, il Dancing Pestello di Via Mincio 46 a Montevarchi ospiterà un incontro speciale con Giancarlo Brocci, fondatore de L’Eroica. L’appuntamento, promosso dal CS Aquila Montevarchi 1902 in collaborazione con il Comune di Montevarchi e con la stessa Eroica, sarà l’occasione per approfondire temi legati alla storia, all’identità e ai progetti futuri del ciclismo tra Chianti e Valdarno. Brocci porterà la sua testimonianza sul valore culturale e sportivo dell’Eroica, un progetto che negli anni ha saputo trasformare il ciclismo d’epoca in un fenomeno internazionale capace di valorizzare territori, comunità e tradizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il fondatore de “L’Eroica” venerdì a Montevarchi