Il film Due mondi e un desiderio | quando il destino ti costringe a scegliere la tua vera vita

Ci sono film che arrivano quasi in punta di piedi, ma che finiscono per lasciare una traccia profonda. Due mondi e un desiderio è uno di quei titoli capaci di emozionare, far riflettere e accompagnarci dentro una storia fatta di scelte, possibilità e vite alternative che avremmo potuto vivere. La protagonista è Ayda, una giovane donna divisa tra ciò che è e ciò che desidera davvero diventare. La sua vita procede tranquilla, ordinata, quasi prestabilita. finché un evento sorprendente non la mette davanti a una domanda che almeno una volta tutti ci siamo fatti: “E se avessi preso un’altra strada?” Un viaggio tra due realtà parallele. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it