Il femminicidio l' omicidio di una donna in quanto donna è finalmente reato anche in Italia

Il parlamento ha approvato all’unanimità la legge che introduce nel codice penale il reato autonomo di femminicidio, punito con l’ergastolo. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Il femminicidio, l'omicidio di una donna in quanto donna, è finalmente reato anche in Italia

femminicidio omicidio donna donnaDdl femminicidio è legge: sì della Camera. Scontro in Senato sul consenso, salta il patto Meloni-Schlein - Le opposizioni hanno abbandonato la commissione Giustizia del Senato che ha avviato l'esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso delle donne ... Segnala ilmattino.it

femminicidio omicidio donna donnaFemminicidio, il cuore della norma è l'articolo 577-bis del codice penale - L'omicidio di una donna con discriminazione, odio o prevaricazione diventa una fattispecie autonoma punita con l’ergastolo ... Secondo rainews.it

femminicidio omicidio donna donnaFemminicidio: nuova legge per la protezione delle donne in Italia - Il recente voto unanime della Camera dei Deputati segna un momento storico per la legislazione italiana in materia di violenza di genere. Lo riporta notizie.it

