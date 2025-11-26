Il femminicidio l' omicidio di una donna in quanto donna è finalmente reato anche in Italia

Il parlamento ha approvato all’unanimità la legge che introduce nel codice penale il reato autonomo di femminicidio, punito con l’ergastolo. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Il femminicidio, l'omicidio di una donna in quanto donna, è finalmente reato anche in Italia

Perché un femminicidio non è solo omicidio? L'assassino è "dentro casa" Vai su X

La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il ddl femminicidio che, in questo modo, diventa legge. Si tratta di una fattispecie specifica di omicidio che prevede l'ergastolo per chiunque provochi la morte di una donna per discriminazione, odio o prevaric - facebook.com Vai su Facebook

Ddl femminicidio è legge: sì della Camera. Scontro in Senato sul consenso, salta il patto Meloni-Schlein - Le opposizioni hanno abbandonato la commissione Giustizia del Senato che ha avviato l'esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso delle donne ... Segnala ilmattino.it

Femminicidio, il cuore della norma è l'articolo 577-bis del codice penale - L'omicidio di una donna con discriminazione, odio o prevaricazione diventa una fattispecie autonoma punita con l’ergastolo ... Secondo rainews.it

Femminicidio: nuova legge per la protezione delle donne in Italia - Il recente voto unanime della Camera dei Deputati segna un momento storico per la legislazione italiana in materia di violenza di genere. Lo riporta notizie.it