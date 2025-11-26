Il Dracula di Tod Browning musicato dal vivo al Teatro Fucina Machiavelli

Il capolavoro del 1931 di Tod Browning, con l’iconico Bela Lugosi, prende vita in una serata da brividi questo sabato 29 novembre alle 19 in Fucina Machiavelli, con la proiezione del film accompagnata dalla colonna sonora eseguita dal vivo da un quartetto d’archi d’eccezione guidato dal Duo. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Il “Dracula” di Tod Browning musicato dal vivo al Teatro Fucina Machiavelli

Leggi anche questi approfondimenti

Dracula come non lo avete mai visto (e sentito) Il capolavoro del 1931 di Tod Browning, con l’iconico Bela Lugosi, prende vita in una serata da brividi: la proiezione del film integrale accompagnata dalla colonna sonora eseguita dal vivo! Le musiche firmate da - facebook.com Vai su Facebook

“Dracula” di Tod Browning rivive al Fucina Machiavelli con la colonna sonora dal vivo del Duo Baraldi e quartetto d’archi - (di Gianni Schicchi) Sabato 29 alle ore 19, Teatro Fucina Machiavelli propone la proiezione del film Dracula del 1931. Come scrive giornaleadige.it

Il Dracula di Tod Browning rivive nel fumetto di Tynion e Simmonds - Rinnovare un classico senza mutarne la struttura e conservandone lo spirito non è semplice. Segnala tg24.sky.it