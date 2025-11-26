Il documentario Another Body ci sbatte in faccia la violenza e l' impunità dei deep fake porno

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2025, sul canale di Prime Video IWONDERFULL è uscito Another Body - Il mio corpo deepfake, film documentario diretto da Sophie Compton e Reuben Hamlyn che racconta una storia di dolore, disagio, paura. 🔗 Leggi su Today.it

