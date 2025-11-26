Il derby è di nuovo del Milan | i giocatori festeggiano Ecco le reazioni dai social

Pianetamilan.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan vince il derby contro l'Inter con il gol di Pulisic. I giocatori festeggiano dopo il trionfo sui social. Ecco alcune reazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il derby 232 di nuovo del milan i giocatori festeggiano ecco le reazioni dai social

© Pianetamilan.it - Il derby è di nuovo del Milan: i giocatori festeggiano. Ecco le reazioni dai social

