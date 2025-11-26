Il derby è di nuovo del Milan | i giocatori festeggiano Ecco le reazioni dai social
Il Milan vince il derby contro l'Inter con il gol di Pulisic. I giocatori festeggiano dopo il trionfo sui social. Ecco alcune reazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Nuovo video: CHI LO VUOLE DAVVERO? Allegri sfida Chivu nel Derby della Verità | Anteprima di Inter vs MILAN
Scaroni: "Derby Milano partita unica al mondo. E sul nuovo stadio..." - Il presidente del Milan è intervenuto allo Sport Industry Talk, soffermandosi sul derby con l'Inter in programma domenica 23 novembre e sul progetto del nuovo stadio San Siro dopo il rogito In occasio ...
Un derby per la storia: sarà il primo con Inter e Milan proprietari di San Siro - Dal primo fischio a Porta Monforte al progetto per il nuovo stadio: il derby di Milano scrive un nuovo capitolo nella storia di San Siro, ora casa di entrambe le squadre.
Milan, parla Scaroni: «Il Derby di Milano è unico al mondo. Stadio? Noi dobbiamo riprodurre la cosa bella di San Siro: come si vedono le partite» - Ma non solo: ecco cosa ha detto Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è intervenuto allo Sport Industry ...