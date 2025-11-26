Il decollo poi la fiammata terrore nei cieli italiani | tutto in un istante
Momenti di panico a bordo del volo Aeroitalia 2350, partito questa mattina da Cagliari con destinazione Milano Linate. Il decollo è avvenuto alle 6:30, ma poco dopo l’aereo ha fatto ritorno all’aeroporto del capoluogo sardo per un problema tecnico a uno dei motori. Il comandante, seguendo le procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche, ha deciso di rientrare a Cagliari per verifiche. La priorità, come dichiarato dalla compagnia, è stata sempre garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. Secondo una nota di Aeroitalia, la compagnia aveva già predisposto un aeromobile sostitutivo pronto a Cagliari come backup, per ridurre al minimo i disagi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
