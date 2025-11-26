Il criminologo e sociologo palermitano giocaliero fa il suo ingresso nelle Guardie d' onore del Pantheon

Il criminologo, sociologo forense e giurista palermitano Giuseppe Giocaliero ha fatto il suo ingresso all’interno delle Guardie d'onore del Pantheon (INGORTP), istituto nazionale sorto nel 1878 per prestare il servizio di guardia alle tombe dei re d'Italia presso il Pantheon e mantenere viva la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

INTERVISTA TELEVISIVA AD ANTONIO SPOSITO SOCIOLOGO DOCENTE PRESIDENTE ASI https://www.youtube.com/watch?v=kQqQpwqxrwI&list=PLIH69_zmONZjcNtrVjSkAsL0atId4H90a ----------------- Sabato 15 novembre è andato in onda sul digitale ter - facebook.com Vai su Facebook

Il Criminologo, Sociologo e Giurista Giuseppe Giocaliero entra nella Guardia d’Onore del Pantheon - Giuseppe Giocaliero ha fatto il suo ingresso all’interno delle Guardie d’Onore del Pantheon (INGORTP) ,Istituto Nazionale sorto ne ... Lo riporta blogsicilia.it

Turismo e sfruttamento lavorativo, formazione etica per le aziende dell’ospitalità - ANCI Sicilia è partner del progetto europeo HOST – Hospitality Sector Against Trafficking, un’iniziativa dedicata alla promozione di pratiche etiche nel settore dell’ospitalità e alla prevenzione di o ... Come scrive mondopalermo.it

Diritto penale e medicina legale a confronto: convegno all’Università di Palermo - Il rapporto sempre più indissolubile tra diritto penale e scienze mediche sarà al centro del convegno “Diritto penale e medicina legale. mondopalermo.it scrive