Il coraggio di Jolanda | Chiedete aiuto e non abbiate paura Mai vergognarsi

Ilgiorno.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Le vittime devono essere protette anche dal pregiudizio e dalla vergogna. Solo così possono sentirsi libere di chiedere aiuto". Un appello che coinvolge tutti, dalle famiglie alla rete delle amicizie, prima ancora delle istituzioni, quello che Jolanda Renga ha lanciato dalla sede bresciana dell’università Cattolica, nell’ambito della mattinata promossa dalla Commissione Pari opportunità dell’Ateneo, in collaborazione con la facoltà di Scienze della formazione e la Polizia di Stato, con il patrocinio della Commissione pari opportunità del Comune di Brescia. Una decina di giorni fa, la 21enne, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, aveva raccontato, davanti alla commissione parlamentare sui femminicidi e sulla violenza di genere, di aver subito una tentata estorsione, lo scorso 10 ottobre, a sfondo sessuale, per foto inesistenti realizzate con l’ intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

