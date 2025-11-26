Il convegno Internazionale di studi pirandelliani celebra Marta Abba | studiosi riuniti tra Palermo e Agrigento

26 nov 2025

Il 62esimo convegno internazionale di studi pirandelliani, promosso dall’istituto di studi pirandelliani di Agrigento, aprirà ufficialmente i lavori dal 2 al 5 dicembre con una prima fase al centro congressi Saracen di Isola delle femmine e la conclusione nella sala Concordia del Palacongressi di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

