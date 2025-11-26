Il conto del consiglio di quartiere | Basta con il porta a porta più controlli sui cantieri lumaca
Controlli sui cantieri lumaca, superamento della raccolta porta a porta con cassonetti smart, migliore manutenzione del verde e modifiche alla viabilità per i bus in piazza Pizzarello. Sono alcune delle proposte avanzate dal consiglio di quartiere Centro, Cavour, Mameli e Velini, guidato dall’avvocato Alberto Binanti, che si è riunito nei giorni scorsi per fare un punto dei primi due anni di attività. Tra i temi più sentiti, quello dei rifiuti. Il consiglio ha segnalato in più occasioni il problema del degrado legato all’abbandono della spazzatura, chiedendo di dare "ulteriore impulso al nuovo modello di conferimento dei rifiuti (già sperimentato a Corneto, ndr), volto al superamento della raccolta porta a porta e basato sull’installazione di cassonetti smart". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
