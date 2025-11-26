Il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge il nuovo Sindaco e rinnova l’impegno per il rispetto

Arezzo, 26 novembre 2025 – Il 25 novembre, il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge il nuovo Sindaco e rinnova l’impegno per il rispetto. Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, questa mattina in Sala San Michele si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Castiglion Fiorentino per eleggere il nuovo sindaco e la nuova giunta. A guidare il CCR sarà per la prima volta una ragazza, Adele Conti, studentessa della 5B della Primaria Ghizzi. Accanto al Sindaco Adele, la nuova squadra di assessori: Anna Mariotti (2C Medie), vicesindaco; Samuele Aurilio (5 Primaria Mencarelli), assessore alla sicurezza; Lorenzo Ceccherini (5C Primaria Ghizzi), assessore alla cultura; Bernardo Caterini (5 Primaria Grifoni), assessore alla salute; Chiara Arturi (5A Primaria Ghizzi), assessore alla scuola; Aurora Bassi (5C Primaria Ghizzi), assessore all’ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge il nuovo Sindaco e rinnova l’impegno per il rispetto

Argomenti simili trattati di recente

Il conferimento martedì 16 dicembre durante il Consiglio comunale straordinario: riconoscimenti alla memoria per Angelo Bendotti, Dario Gamba, Marco Dell’Oro ed Enrico Panattoni - facebook.com Vai su Facebook

Consiglio Comunale di #Torino e Interpellanza del Cittadino. Oggi, 24 novembre, dalle h. 13.00 la diretta web dalla Sala Rossa su: Pagina Fb della Città: facebook.com/cittaditorino/ Canale multimediale: comune.torino.it/multimedia/Can… YT della Città: youtu Vai su X

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge il nuovo Sindaco e rinnova l’impegno per il rispetto - Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, questa mattina in Sala San Michele si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Castiglion Fiorentino ... Da lanazione.it

Rinnovo consiglio comunale dei ragazzi, l’Ic Milani Preti a scuola di democrazia - Undici plessi scolastici dell’Istituto sono stati per un giorno trasformati in seggi elettorali Senso di appartenenza, partecipazione, libertà, consapevolezza, valorizzazione, confronto costruttivo, a ... Segnala catanzaroinforma.it

Tante idee dal consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze - I giovani che costituiscono il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze hanno presentato le loro idee ... Si legge su youtvrs.it