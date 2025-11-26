Il congresso nazionale della Società italiana di tabaccologia fa tappa a Pisa

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 26 novembre 2025 – Il 27 e 28 novembre si tiene a Pisa, al Meeting Art Craft Centre (piazza Vittorio Emanuele II, 5, inizio alle 9.30), il 21° congresso nazionale della Sitab-Società italiana di tabaccologia, presieduto da Laura Carrozzi e Francesco Pistelli, dell’Unità operativa di Pneumologia dell’Aoup. Il titolo del congresso è “Tabacco: conoscere il passato, capire il presente, migliorare il futuro” e riflette l’impegno della comunità scientifica nel comprendere l’evoluzione del fenomeno e nel promuovere strategie efficaci per contrastarlo. La Sitab, presieduta da Roberto Boffi (Istituto nazionale dei tumori di Milano), è da anni infatti il punto di riferimento scientifico in Italia per lo studio e la prevenzione del tabagismo, una delle principali sfide sanitarie e sociali del nostro tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il congresso nazionale della societ224 italiana di tabaccologia fa tappa a pisa

© Lanazione.it - Il congresso nazionale della Società italiana di tabaccologia fa tappa a Pisa

Leggi anche questi approfondimenti

congresso nazionale societ224 italianaIl congresso nazionale della Società italiana di tabaccologia fa tappa a Pisa - Pisa, 26 novembre 2025 – Il 27 e 28 novembre si tiene a Pisa, al Meeting Art Craft Centre (piazza Vittorio Emanuele II, 5, inizio alle 9. Come scrive msn.com

congresso nazionale societ224 italiana62° Congresso della Società Italiana di Reumatologia: alle porte nuove terapie in grado di “rieducare” il sistema immunitario - Tra i temi più attesi: intelligenza artificiale, medicina di precisione e terapie cellulari d’avanguardia. Da comunicati-stampa.net

XI° CONGRESSO NAZIONALE Società Italiana di GastroReumatologia - Specialisti ed esperti riuniti a Roma dal 20 al 22 Novembre 2025 per l’XI° Congresso Nazionale della Società Italiana di GastroReumatologia ... Secondo meridiananotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Congresso Nazionale Societ224 Italiana