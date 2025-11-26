Il congresso nazionale della Società italiana di tabaccologia fa tappa a Pisa

Pisa, 26 novembre 2025 – Il 27 e 28 novembre si tiene a Pisa, al Meeting Art Craft Centre (piazza Vittorio Emanuele II, 5, inizio alle 9.30), il 21° congresso nazionale della Sitab-Società italiana di tabaccologia, presieduto da Laura Carrozzi e Francesco Pistelli, dell’Unità operativa di Pneumologia dell’Aoup. Il titolo del congresso è “Tabacco: conoscere il passato, capire il presente, migliorare il futuro” e riflette l’impegno della comunità scientifica nel comprendere l’evoluzione del fenomeno e nel promuovere strategie efficaci per contrastarlo. La Sitab, presieduta da Roberto Boffi (Istituto nazionale dei tumori di Milano), è da anni infatti il punto di riferimento scientifico in Italia per lo studio e la prevenzione del tabagismo, una delle principali sfide sanitarie e sociali del nostro tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

