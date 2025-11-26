Il Comune crea il tavolo sul maschile la polemica di Forza Italia | Iniziativa woke
Nasce (con polemiche) il “tavolo permanente sul maschile” per iniziativa del Comune di Milano. Il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno proposto da Diana De Marchi (Pd) che istituisce questo organo, dedicato allo sviluppo di nuove politiche e consapevolezze. Coordinare iniziative. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Il Comune crea il "tavolo sul maschile", la polemica di Forza Italia: "Iniziativa woke" - Polemiche di due consiglieri di Forza Italia dopo l'approvazione del "tavolo sul maschile" per coordinare iniziative di formazione e consapevolezza per prevenire la violenza di genere ... Scrive milanotoday.it
Manuale ai dipendenti del Comune: "Stop all’uso universale del maschile" - Dalla cancellazione del termine "fratellanza" fino alla "maternità di un’opera" al posto di "paternità". Secondo ilrestodelcarlino.it