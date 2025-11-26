Il Commissario Montalbano si farà la nuova stagione Riccardino ci saranno nuovi episodi in tv ?
Ci saranno nuove puntate di Montalbano?. Dopo la fine dell’episodio Il Metodo Catalanotti, il pubblico più affezionato, reduce da grandi ascolti nelle repliche, si chiede se si farà una nuova stagione de Il Commissario Montalbano. In realtà resta un unico romanzo, intitolato “Riccardino”, pubblicato postumo nel 2020, e rappresenta il vero epilogo letterario del commissario. Andrea Camilleri lo aveva scritto già nel 2005, tenendolo nel cassetto fino alla sua morte, per poi lasciarlo come testamento narrativo. Ma ci sarà l’episodio Riccardino in tv. Ecco cosa ne pensano gli autori. Il Commissario Montalbano si farà la nuova stagione Riccardino?. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
