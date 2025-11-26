Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti | trama cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1

. Questa sera, 26 novembre 2025, alle ore 21.30, va in onda su Rai 1 in replica l’episodio Il metodo Catalanotti de Il commissario Montalbano, interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Vediamo insieme tutte le informazioni come la trama e il cast. Trama. Mimì Augello piomba a casa del commissario in piena notte, gli racconta di aver casualmente rinvenuto un cadavere in un appartamento disabitato durante un suo incontro amoroso. Quasi contemporaneamente viene ritrovato morto nel suo appartamento Carmelo Catalanotti, usuraio, regista teatrale, ideatore di un ingegnoso e traumatico metodo recitativo che mette in condizione l’attore di entrare in un personaggio lavorando sui propri segreti più oscuri e nascosti: delle vere e proprie sedute psicanalitiche fuori dall’ordinario in cui il regista fa leva sulla parte più oscura dell’animo dell’attore. 🔗 Leggi su Tpi.it

