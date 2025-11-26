"Fare della sede di Rifondazione di via Giacomo Acqua (oggi praticamente in disuso, ndr) un punto di accoglienza per le persone bisognose, in questo rigido inverno e non solo". E’ stata la proposta di cui hanno discusso lunedì i responsabili della Federazione del partito di Ancona con il vicesindaco Samuele Animali. Il quartier generale del Prc era balzata agli onori della cronaca un paio di settimane fa, quando era stato filmato un clochard che aveva fatto della parte antistante la sede del partito il suo riparo e giaciglio per la notte. "Una delegazione del partito – spiegano dal Prc Ancona – lunedì ha incontrato l’assessore ai servizi sociali Samuele Animali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il circolo ’Marx’ di Rifondazione diventa un punto di accoglienza