Il ciclista Gaviria guida ubriaco a Monaco | patente sospesa e 5.000 euro di multa

Il velocista colombiano, fresco di firma con il team Caja Rural-Seguros Rga, è stato condannato dal Tribunale di Monaco per una serie di infrazioni stradali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il ciclista Gaviria guida ubriaco a Monaco: patente sospesa e 5.000 euro di multa

