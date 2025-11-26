Il «Rottamatore» insiste per una Casa riformista, ma gli elettori non vogliono entrarci. Cerco un centro di gravità permanente, cantava Franco Battiato e diceva (parafrasiamo, non fate i pignoli) il consigliere di Sergio Mattarella, Francesco Saverio Garofani, nel famoso pranzetto romanista. Il centro, o una lista civica nazionale, o un partito moderato, o la nuova Margherita, fate voi: quello che manca al centrosinistra per diventare competitivo alle prossime Politiche del 2027 è una specie, per dirla molto semplice, di «Forza Italia di sinistra», un partito moderato che riesca a raggranellare un 8-10% di voti da portare in dote al centrosinistra attuale, che poi in realtà è una sinistra-sinistra a trazione Landini - Schlein - Conte - Bonelli - Fratoianni. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il Centro di Renzi resta periferico. I moderati guardano più alla Meloni