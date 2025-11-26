Il Centro di Renzi resta periferico I moderati guardano più alla Meloni

Laverita.info | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il «Rottamatore» insiste per una Casa riformista, ma gli elettori non vogliono entrarci. Cerco un centro di gravità permanente, cantava Franco Battiato e diceva (parafrasiamo, non fate i pignoli) il consigliere di Sergio Mattarella, Francesco Saverio Garofani, nel famoso pranzetto romanista. Il centro, o una lista civica nazionale, o un partito moderato, o la nuova Margherita, fate voi: quello che manca al centrosinistra per diventare competitivo alle prossime Politiche del 2027 è una specie, per dirla molto semplice, di «Forza Italia di sinistra», un partito moderato che riesca a raggranellare un 8-10% di voti da portare in dote al centrosinistra attuale, che poi in realtà è una sinistra-sinistra a trazione Landini - Schlein - Conte - Bonelli - Fratoianni. 🔗 Leggi su Laverita.info

il centro di renzi resta periferico i moderati guardano pi249 alla meloni

© Laverita.info - Il Centro di Renzi resta periferico. I moderati guardano più alla Meloni

Contenuti che potrebbero interessarti

La sfida di Renzi a caccia di delusi, quando i primi delusi sono i suoi ex - Il leader di Italia Viva apre la campagna elettorale per le europee 2024 lanciando la sfida di un nuovo movimento, «Il Centro» ma dovrà fare i conti con il suo passato Dunque Matteo Renzi si riprende ... Segnala panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Centro Renzi Resta Periferico