Il casting di jonathan bailey per wicked e il dietro le quinte del ruolo di fiyero

Nel mondo del cinema musicale, l’adattamento di produzioni teatrali di successo richiede una cura particolare nella scelta dei interpreti. Recentemente, i responsabili delle selezioni per Wicked hanno svelato dettagli sul processo di casting, evidenziando come Jonathan Bailey sia stato favorito rispetto ad altri possibili attori per il ruolo di Fiyero. La sua presenza nell’ambizioso progetto cinematografico ha suscitato grande interesse tra fan e addetti ai lavori, grazie anche alla sua impressionante carriera e alla versatilità dimostrata negli ultimi anni. le ragioni del casting di jonathan bailey in wicked. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it