Il caso Garlasco verso una svolta | la rivelazione del Tg1 e il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi

Una brusca accelerata nelle indagini sul delitto di Garlasco sta portando il caso verso una potenziale chiusura. Il Tg1 ha recentemente diffuso una rivelazione cruciale, ricostruendo le nuove fasi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Gli accertamenti, riavviati dopo la riapertura del fascicolo, sono giunti a un punto delicato, concentrandosi in particolare sul materiale genetico rinvenuto sotto le unghie della vittima. Il telegiornale ha anche illustrato il calendario dell’ incidente probatorio, delineando i passaggi che saranno esaminati nelle prossime settimane nell’ambito della rinnovata attività istruttoria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il caso Garlasco verso una svolta: la rivelazione del Tg1 e il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi

Argomenti simili trattati di recente

Il caso Garlasco e l’inchiesta sulla presunta corruzione dell’ex magistrato Venditti. Al Tg1 parla il Procuratore Generale di Brescia che dice: «Su di lui nessun accanimento. Io rassicurato da una giustizia che cerca di capire se ci sono stati errori». #Tg1 Giusepp Vai su X

Tg1. . Il caso #Garlasco e l’inchiesta sulla presunta corruzione dell’ex magistrato #Venditti. Al Tg1 parla il Procuratore Generale di Brescia che dice: «Su di lui nessun accanimento. Io rassicurato da una giustizia che cerca di capire se ci sono stati errori». #Tg1 - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco in Tv, la svolta: Stasi pronto a chiedere la revisione del processo, decisivo il Dna - Stando alle parole del procuratore generale di Brescia al Tg1 gli avvocati Antonio De Rensis e Giada Bocellari potrebbero fare il primo passo: cosa succederà ... Lo riporta libero.it

“Una colata di sangue in quel punto”. Garlasco, svolta clamorosa - La nuova perizia dei RIS di Cagliari sul delitto di Garlasco, depositata a metà settembre presso la Procura di Pavia, ha riaperto un caso che sembrava chiuso. Riporta thesocialpost.it

Garlasco, ci sono novità importanti: a chi appartengono le impronte trovate nella villetta - Proseguono le indagini su Garlasco e ci sono delle novità importanti sulle impronte individuate nella villetta. Riporta milano.cityrumors.it