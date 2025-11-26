Un antico adagio ammonisce che la strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni. L’esito è ancor più ineludibile se queste ultime sono persino fittizie. A questo scenario è riconducibile la. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il caso Apple mostra come limitare la concorrenza con la chiave della privacy