Il cantiere della ex chiesa delle Fortezze apre al pubblico per una visita guidata straordinaria
Nell'ambito delle giornate dedicate alle aperture straordinarie, sabato 29 novembre alle ore 10,30 è organizzata una visita guidata al cantiere in corso di esecuzione della ex chiesa di santa Maria delle Fortezze. La visita al cantiere (solo su prenotazione) è curata dal personale della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Approfondisci con queste news
Siamo orgogliosi di svelare in anteprima le immagini del nostro prossimo cantiere: restauro dei paramenti riccamente decorati interni alla Chiesa di Santa Maria in Campitelli, Roma. Pronti a salire in quota con noi? Work in progress..... Coming soon! #liTHosre - facebook.com Vai su Facebook
Apertura straordinaria dell’ex chiesa di Santa Maria delle Fortezze a Viterbo - Nell’ambito delle Giornate dedicate alle aperture straordinarie, si svolgerà una visita guidata al cantiere in corso di esecuzione della’ex chiesa di Santa Maria delle Fortezze, finanziato nella linea ... tusciaup.com scrive
Arte contemporanea per cantiere ex chiesa Barnabiti a Firenze - Il progetto 'Cantieri', con le sue incursioni artistiche sui ponteggi che delimitano le aree di restauro delle opere pubbliche cittadine, torna con un'installazione all'ex ... Da lanazione.it