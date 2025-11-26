Il cantiere della ex chiesa delle Fortezze apre al pubblico per una visita guidata straordinaria

Nell'ambito delle giornate dedicate alle aperture straordinarie, sabato 29 novembre alle ore 10,30 è organizzata una visita guidata al cantiere in corso di esecuzione della ex chiesa di santa Maria delle Fortezze. La visita al cantiere (solo su prenotazione) è curata dal personale della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

il cantiere della ex chiesa delle fortezze apre al pubblico per una visita guidata straordinaria

