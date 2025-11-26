Il campione gioca i ladri rubano | In Italia non c’è più sicurezza
Reggiani "Quando la baby sitter ha portato all’esterno i bambini per citofonare ai vicini e chiedere aiuto, mio figlio ha preso il telefono e chiamato la polizia. È stato bravissimo. Credo ci tenessero d’occhio: si sono introdotti in casa dal balcone non appena è iniziata la partita. In Italia servono pene più severe per chi delinque". Anche i campioni finiscono, purtroppo, nel mirino dei malviventi. Infatti domenica, mentre l’attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti si trovava in campo per il match Sassuolo-Pisa, una banda di ladri ha svaligiato la sua abitazione, nella periferia modenese. I balordi non si sono fatti alcuno scrupolo ad entrare, nonostante al pian terreno vi fossero i due figlioletti – di cui uno neonato – del calciatore insieme alla tata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
