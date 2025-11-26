Il camioncino che porta i panini con le ricette pugliesi da Altamura fino a Milano
Pantura è un progetto di cucina pugliese su ruote, nato a Milano per raccontare il pane di Altamura e la sua tradizione in chiave contemporanea. Oggi è una realtà itinerante con 4 food truck che girano l’Italia tra eventi, festival e catering aziendali. E fino al 30 novembre Pantura è anche. 🔗 Leggi su Baritoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
MEME...INARRESTABILI L'italiano porta i baffi... #inarrestabili #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Nel furgone porta bombe carta e «Palloni di Maradona», ma il corriere non lo sapeva: il cratere dopo l’esplosione – Il video Vai su X
Il camioncino che porta i panini con le ricette pugliesi da Altamura fino a Milano - Si chiama Pantura e nasce come food truck di panini e bruschette con ricette pugliesi preparate con pane di Altamura. Si legge su milanotoday.it
Mani in pasta: la ricetta dei panini napoletani - Allegria, sole, mare e ottima cucina: la città partenopea è tutto questo! Come scrive grandefratello.mediaset.it
Panini all’olio con farro e curcuma: la ricetta con esubero di pasta madre - Panini all’olio, ecco la ricetta per preparare in casa dei soffici panini variegati alla curcuma con farina di farro con esubero di pasta madre. Segnala greenme.it