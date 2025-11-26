Il camioncino che porta i panini con le ricette pugliesi da Altamura fino a Milano

Pantura è un progetto di cucina pugliese su ruote, nato a Milano per raccontare il pane di Altamura e la sua tradizione in chiave contemporanea. Oggi è una realtà itinerante con 4 food truck che girano l’Italia tra eventi, festival e catering aziendali. E fino al 30 novembre Pantura è anche. 🔗 Leggi su Baritoday.it

