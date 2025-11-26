Il Bournemouth pensa al riscatto di Alex Jimenez

. Il Milan pronto a fare cassa sull’ex difensore: ecco quanto potrebbe entrare nelle casse dei rossoneri. Calciomercato estero, Alex Jimenez, terzino spagnolo, in prestito dal Milan, sta convincendo il Bournemouth che potrebbe pensare di riscattarlo.. Dopo aver lasciato il  Milan  durante l’ultima sessione estiva di calciomercato per cercare quel minutaggio che in Italia gli era sfuggito, Jimenez sta rispondendo sul campo, guadagnandosi la fiducia della dirigenza dei  Cherries. Il giovane classe 2005 non ha avuto difficoltà ad adattarsi al calcio fisico e intenso della  Premier League, ritagliandosi uno spazio importante nelle gerarchie della squadra, tanto che il club inglese sta valutando seriamente di trattenerlo a lungo termine. 🔗 Leggi su Parlami.eu

