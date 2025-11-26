Il botto e la fiammata | volo Aeroitalia Linate-Cagliari torna indietro
Un botto, una fiammata da uno dei motori e la decisione di tornare a Elmas dove l'aereo Aeroitalia diretto a Milano Linate era decollato dieci minuti prima e aveva percorso meno di settanta chilometri. A bordo, inevitabilmente, paura fra i passeggeri. La compagnia spiega che il rientro è stato solo precauzionale e che la sicurezza dei passeggeri non è mai stata messa a rischio. "Nella mattinata odierna, il volo Cagliari-Milano Linate (volo XZ 02350 decollato alle 6.30) è rientrato all'aeroporto di Cagliari subito dopo il decollo a causa di una problematica tecnica riscontrata a uno dei motori. Il comandante - spiega la compagnia - in piena osservanza delle procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche, ha deciso di rientrare a Cagliari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
