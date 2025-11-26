Il bond di Poste e il ritorno della fiducia nell’Italia

Il successo del bond quinquennale di Poste Italiane è più di un buon collocamento: è un segnale sulla credibilità dell’Italia. Un’emissione da 750 milioni che raccoglie oltre 2,4 miliardi di ordini, in un mercato selettivo come quello attuale, indica che gli investitori sono pronti a scommettere su un rischio Paese percepito come più solido. Il contesto rende il dato ancora più significativo. Poste torna sul mercato dopo cinque anni, l’ultima volta nel pieno della pandemia, quando i tassi erano a zero. Oggi i tassi sono tornati su livelli normali, gli investitori sono più prudenti e le tensioni geopolitiche non mancano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il bond di Poste e il ritorno della fiducia nell’Italia

