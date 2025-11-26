Il bocconiano accoltellato restano in cella gli aggressori
Restano in carcere i due 18enni arrestati il 18 novembre, insieme a tre minorenni, per rapina e tentato omicidio per il brutale pestaggio e accoltellamento di un giovane di 22 anni, studente alla Bocconi. L'aggressione è avvenuta nella zona di corso Como il 12 novembre. La vittima rischia di rimanere paraplegica. La misura cautelare è stata decisa ieri dal gip Chiara Valori, respingendo la richiesta di domiciliari delle difese, anche su parere negativo del pm Andrea Zanoncelli che ha coordinato le indagini della polizia. Nel provvedimento il giudice sottolinea che gli indagati, interrogati, hanno minimizzato le proprie colpe, fornendo versioni «inverosimili» e con un rimpallo di responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
