Il boato si è schiantato qualcosa Terrore sul volo in Italia
Un volo Aeroitalia decollato alle 6:30 di mercoledì 26 novembre dall’aeroporto di Cagliari Elmas e diretto a Milano Linate è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo, trasformando una normale partenza in momenti di forte apprensione per chi era a bordo. La compagnia ha spiegato in una nota ufficiale che la decisione è stata presa a causa di «una problematica tecnica riscontrata a uno dei motori». Aeroitalia ha precisato che «il comandante, in piena osservanza delle procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche, ha deciso di rientrare a Cagliari», sottolineando inoltre che «la situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri a bordo». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
