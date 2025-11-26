Il Bio Marchè compie 18 anni | brindisi e musica al Pavaglione

Ravennatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di venerdì 28 novembre, alle 18 sotto le logge del Pavaglione, il Bio Marchè festeggerà con un brindisi i suoi primi 18 anni di permanenza a Lugo. Al brindisi, con i vini del’azienda biologica Celti Centurioni e con la musica itinerante del duo Gre.Van, parteciperanno anche la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Bio Marchè compie 18 anni: brindisi e musica al Pavaglione - Nella serata di venerdì 28 novembre, alle 18 sotto le logge del Pavaglione, il Bio Marchè festeggerà con un brindisi i suoi primi 18 anni di permanenza a Lugo. Lo riporta ravennatoday.it

Bio Marchè di Lugo compie 18 anni. Assessore Bordini: “Un punto di riferimento per i cittadini attenti all’alimentazione” - Il Bio Marchè di Lugo festeggerà con un brindisi i suoi primi 18 anni di permanenza a Lugo nella serata di venerdì 28 novembre alle 18 sotto le logge del ... Riporta ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Bio March232 Compie 18