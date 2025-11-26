Il battito che salva la vita Nasce Beat il nuovo brand della cardiologia | ad Ancona il primo congresso
ANCONA - Il Battito che salva la vita. Nasce “Beat” (battito), il nuovo brand della cardiologia. BEAT, acronimo di Buone pratiche, Esperienza, Aggiornamento e Teamwork, è un contenitore di idee, competenze e progettualità dedicato all’innovazione clinica e organizzativa nel campo cardiovascolare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trovato a terra alla fermata del bus, privo di respiro e di battito: provvidenziale intervento di una pattuglia della Polizia Locale che salva un giovane studente universitario con manovre di primo soccorso #CasilinaNews - facebook.com Vai su Facebook