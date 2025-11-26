Il Barcellona preso a pallate dal Chelsea El Mundo | Squadra irriconoscibile una delle peggiori partite
Era già da qualche tempo che i meccanismi spettacolari del Barcellona stavano dando segnali di rottura. E le serate europee di Champions League stanno confermando che gli ingranaggi blaugrana sono sempre più predisposti all’inceppo. Dopo il deludente 3-3 in Belgio contro il Club Brugge, i catalani guidati da Hans Flick hanno incassato ieri una sonora sconfitta allo “Stamford Bridge” contro il Chelsea: un 3-0 che in Spagna ha generato critiche severe da parte degli addetti ai lavori. El Mundo: Barcellona irriconoscibile. “Ci sono notti in cui tutto va male e per il Barça è stato così allo Stamford Bridge. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
