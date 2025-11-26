Il Barcellona preso a pallate dal Chelsea El Mundo | Squadra irriconoscibile una delle peggiori partite

Ilnapolista.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era già da qualche tempo che i meccanismi spettacolari del Barcellona stavano dando segnali di rottura. E le serate europee di Champions League stanno confermando che gli ingranaggi blaugrana sono sempre più predisposti all’inceppo. Dopo il deludente 3-3 in Belgio contro il Club Brugge, i catalani guidati da Hans Flick hanno incassato ieri una sonora sconfitta allo “Stamford Bridge” contro il Chelsea: un 3-0 che in Spagna ha generato critiche severe da parte degli addetti ai lavori. El Mundo: Barcellona irriconoscibile. “Ci sono notti in cui tutto va male e per il Barça è stato così allo Stamford Bridge. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il barcellona preso a pallate dal chelsea el mundo squadra irriconoscibile una delle peggiori partite

© Ilnapolista.it - Il Barcellona preso a pallate dal Chelsea. El Mundo: “Squadra irriconoscibile, una delle peggiori partite”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

barcellona preso pallate chelseaChelsea-Barcellona 3-0, top e flop: Estevao vince il confronto con Yamal - Il Chelsea si regala una grande di notte di Champions allo Stamford Bridge grazie alla vittoria per 2- Riporta ilmattino.it

barcellona preso pallate chelseaChelsea-Barcellona 3-0, top e flop del big match di Champions: Estevao (7,5), Yamal (5), Araujo e Koundé (4,5), Enzo Fernandez (7) - Il Chelsea si regala una grande di notte di Champions allo Stamford Bridge grazie alla vittoria per 2- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Barcellona Preso Pallate Chelsea