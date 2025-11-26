Il Balletto di Roma debutta al Teatro Galli con l’omaggio a Micha Van Hoecke

Riminitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quattro anni dalla scomparsa del coreografo belga Micha Van Hoecke, il Balletto di Roma rilegge e riporta in scena La dernière danse?, uno dei primi lavori creati per il suo Ensemble che negli anni Ottanta ne decretò la sua grande popolarità. La storica compagnia di danza sarà per la prima. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

