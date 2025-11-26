Il Balletto di Roma debutta al Teatro Galli con l’omaggio a Micha Van Hoecke
A quattro anni dalla scomparsa del coreografo belga Micha Van Hoecke, il Balletto di Roma rilegge e riporta in scena La dernière danse?, uno dei primi lavori creati per il suo Ensemble che negli anni Ottanta ne decretò la sua grande popolarità. La storica compagnia di danza sarà per la prima. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
STAGE CLASSICO FRANCESCO MORO DANZATORE E MAESTRO BALLETTO DI ROMA MARTEDÌ 25 novembre h 19,30/21,00 #officinadidanza never stop moving - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, il balletto di Roma debutta al Galli con l’omaggio a Micha Van Hoecke - A quattro anni dalla scomparsa del coreografo belga Micha Van Hoecke, il Balletto di Roma rilegge e riporta in scena La dernière danse? Da chiamamicitta.it
Otello apre la stagione teatrale Teatro Ventidio Basso di Ascoli - Sabato 29 e domenica 30 novembre si apre il sipario sulla nuova stagione del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, nata dalla rinnovata collaborazione tra il Comune e l'Amat con il contributo della ... Si legge su msn.com
Concerti, danza, musical, la stagione della Filarmonica Romana - Concerti, danza, musical, clownerie e residenze artistiche: guarda a un pubblico di tutte le età la nuova stagione dell'Accademia Filarmonica Romana, al via per il cartellone da camera il 6 novembre ... Da ansa.it