Il 61,4% dei bimbi 0–6 anni usa uno schermo ogni giorno | insonnia e iperattività tra i problemi riscontrati

Secondo una recente indagine condotta da Di.Te. ( Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche ) su oltre seimila famiglie, la maggioranza dei bambini tra zero e sei anni ha già familiarità con gli schermi: più della metà li utilizza quotidianamente. In molti casi, questo rapporto inizia molto presto: tra i due e i tre anni per oltre il 40%, ma circa un quinto inizia addirittura prima. Alcuni bambini trascorrono diverse ore al giorno davanti a un dispositivo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it